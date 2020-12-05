11月營收／豐興+10％ 迎傳統旺季

豐興（2015）昨（4）日公布11月營收表現，受益鋼筋和棒線等主力產品出貨量增加，單月交出25.2億元成績單，年增10.6%、月增10.2%。

豐興並自結11月稅前盈餘達2.8億元，年增逾1.5倍，每股稅前盈餘0.48元；前11月稅前盈餘28.7億元，每股稅前盈餘4.95元。

豐興表示，台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案量多和公共工程持續釋出等因素，均挹注該公司今年鋼筋接訂單較去年有明顯成長，以11月來看，除鋼筋出貨量增加外，小尺寸型鋼角槽鋼和棒線等出貨也不錯，帶動整體營收明顯上升。

根據豐興公布營收數據顯示，11月營收約25.2億元，年增10.6% 、月增10.2%；累計今年前11月營收約245億元，年減3%。

豐興並公布單月稅前盈餘為2.81億元，相較去年同期的1.11億元，成長逾1.5倍，每股稅前盈餘為0.48元，累計前11月稅前盈餘為28.77億元，每股稅前盈餘4.95元。豐興昨日股價上漲0.8元，收在59.5元。

展望營運前景，豐興表示，進入本季後，在傳統旺季效應下，單季出貨將力拚維持去年高檔水準，單季鋼筋出貨量上看25萬公噸，以推升毛利率，進而帶動獲利表現。

法人並指出，持續看好鋼筋區塊市場需求，可望進一步挹注豐興表現。

以目前市況為例，國際廢鋼行情止跌回穩後，正啟動新一波攻勢，豐興已連續兩周調漲鋼筋盤價，合計上漲每公噸500元，同時帶動國內鋼筋市場買氣轉趨於熱絡，對豐興營運即產生助攻效益。

法人認為，未來，若盤商們和工地直接用戶在手庫存水位能繼續下降，後續只要廢鋼行情再有風吹草動情勢，該公司鋼筋價格勢必將有新漲勢。