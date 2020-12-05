東鋼滿手單 獲利喊衝

面對廢鋼漲勢凌厲，東鋼（2006）昨（4）日進一步追漲H型鋼價格每公噸400元，帶動市場流通行情站上近二年新高每公噸2.3萬至2.31萬元，由於該公司目前接單滿載，價量齊揚下，獲利可望獲得推升。

據了解，近期國際廢鋼報價再起攻勢，受到土耳其、越南和韓國買家相繼進場購料刺激，加上時序進入冬季，北半球國家和港口逐步冰封，未來廢鋼取得、海陸運輸轉為困難，供給面恐將減少，使得行情一路攀升。

今年11月初的美國貨櫃廢鋼報價尚在每公噸285至290美元，然而，步入12月初，截至目前為止，喊價每公噸320 至330美元，上漲每公噸35至40美元。

對於原料成本墊高，國內兩大H型鋼供應商之一的中龍本月初率先宣布調漲價格每公噸900元，使得原本於11月下旬漲價每公噸400元的東鋼決定展開追漲行動，昨日順勢再調漲每公噸400元，漲幅與中龍一樣。東鋼昨日股價上漲0.4元，收在33.2元。

法人指出，東鋼伴隨台商回流建廠、公共工程釋出及房地產市場熱銷等帶動，前三季獲利19.8億元、年增80.2%，EPS為1.97元，H型鋼產品漲價的同時，依目前訂單處於產能滿載狀況來看，第四季營運可維持榮景局面，挹注獲利進一步表現。

另外，依據中龍先前表態其H型鋼接單已排至明年第2季，市場預期東鋼在手單量應也相當，以此研判，明年上半年的H型鋼市場可望延續今年漲價氣勢。

法人並預期，明年在台商持續回台設廠的廠辦、政府前瞻計畫公共工程等對型鋼需求繼續增溫的帶動下，初估東鋼明年的型鋼出貨量上看65.5萬公噸，將比今年更上層樓。

值得一提的，東鋼在2016年正式合併越南富國鋼鐵，為東鋼第一座海外電爐煉、軋鋼鋼廠，但2018至2019年在越南市場競爭激烈，導致東鋼越據點呈現虧損，但該公司已逐漸調整營運策略。