上銀手術教學機器人 研發成功

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技（2049），昨（27）日宣布攜手中山醫學大學附設醫院，透過上銀與臨床醫師合作研發的第一台自製手術機器人，成功打造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀集團在醫療機器人領域歷經近十年研發布局，目前已陸續開花結果，儘管醫療應用占營收比重還不高，但看好未來將有20至30倍的成長空間。

上銀與中山附醫昨天共同發表首台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」，同時合作創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。啟用儀式由上銀科技董事長卓文恒與中山附醫院長蔡明哲等人主持。

蔡明哲指出，這部內視鏡扶持機器人，主要用於一般外科、婦產科等科別，透過專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點。

目前有來自德國、日本、韓國、義大利、印度、越南、菲律賓、希臘等13個國家，超過128位外籍醫師來到台灣學習機器人手術技術，讓世界走進來台灣，使我國新的手術技術推廣至全世界。

卓永財表示，上銀切入智慧醫療與微創醫材的研發，因應不同病症、部位、用途，分別發展微創手術、復健醫療與長期照護等三大領域的醫用輔助機器人。

上銀先前已陸續推出腹腔微創機器人及下肢復健機器人，並延續腹腔微創手術應用，進一步推出新一代內視鏡扶持機器手臂。

卓永財指出，由於醫療產品認證期長，通路也相對封閉，上銀歷經十年研發布局才逐步開花結果。其中，下肢復健機器人已導入高雄榮總等多家醫療院所，並通過歐盟認證，從復健醫療跨入手術輔助領域。