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EVA報價飆 台塑、台聚旺

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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塑化業傳統旺季加持，外加國際油價穩步墊高的助攻，包括EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）等PE（聚乙烯）系列產品本周報價平均大漲約9%，11月來幾乎周周上漲，且法人看好12月行情續旺，台塑（1301）、台聚、亞聚第4季營運將超旺，準備衝上全年最高峰。

根據PLATTS最新出爐的資料顯示，EVA等PE系列產品本周報價大漲，EVA價格衝破每噸2,000美元大關，最新報價2,150美元，比上周大漲8.9%。

另外LDPE（低密度聚乙烯）也衝上每噸1,300美元，周漲幅9.2%；其他像是HDPE（高密度聚乙烯）和LLDPE（低密度線性聚乙烯）也都站上每噸1,000美元，最新價格分別為1,040美元和1,030美元，周漲幅達8.3%和9.5%。

PE系列產品價格暴漲，主要還是和EVA有關。EVA今年上周因為疫情關係需求疲弱，不過第3季以後，隨著大陸疫情獲得控制，下半年大陸太陽能裝機趕進度，推升太陽能級EVA價格驚驚漲；而第4季球鞋市場也逐漸復甦，像是製鞋龍頭寶成11月中已經宣布提前結束無薪假，應用在鞋材的發泡級EVA需求也跟著上來，使得EVA供需更加吃緊，本周價格正式衝破2,000美元大關。

而LDPE和EVA同屬高壓法PE製程，設備產能可以轉換，由於EVA行情大好，許多業者都把產能移做生產EVA，連帶排擠到LDPE的產能減少；加上新冠肺炎疫苗開發傳出好消息，連動國際油價已經回到近八個月新高，乙烯價格跟著上揚，而乙烯是PE最重要的原料，業者成本增加。不論供需面或成本面，皆有利LDPE價格推進。

台塑董事長林健男表示，第4季有聖誕節、雙十一購物節等活動，下游加工廠需求增溫，本來就是PE、EVA的傳統旺季，有利公司產品銷售。估計台塑第4季營收及本業獲利，都會比第3季增加。

台聚總經理王克舜也認為，因為大陸太陽能的搶裝潮，預料這波由EVA所引領的價格暴衝走勢將延續到今年底，12月仍有高點可期。不過他也提醒「物極必反」，因為大陸有30萬噸EVA新產能原本預計今年投產，但因為疫情關係，投產時間延後到明年第1季，預估明年初新產能開出後，市場價格會逐漸回歸正常。

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