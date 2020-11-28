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上銀接單熱 加班趕工

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
上銀攜手中山附醫打造首座MIT手術機器人臨床教學場域，上銀集團總裁卓永財（前排右二起）、上銀董座卓文恒、中山附醫院長蔡明哲、副院長陳志毅。記者宋健生／攝影
上銀攜手中山附醫打造首座MIT手術機器人臨床教學場域，上銀集團總裁卓永財（前排右二起）、上銀董座卓文恒、中山附醫院長蔡明哲、副院長陳志毅。記者宋健生／攝影

上銀集團（2049）總裁卓永財昨（27）日表示，近期包括半導體、醫療及5G等設備供應商訂單明顯增溫，上銀生產線陸續加班趕工，預期明年第2季起營運將會明顯好轉。法人估，上銀11月出貨大增，前11月營收可望回到成長軌道。

上銀10月合併營收19.77億元、年增40.5%；累計前十月合併營收170.93億元、年減2.9%，減幅持續收斂。卓永財說，上銀第一線員工已於9月陸續加薪，調薪幅度平均約1.5%，而尾牙一定會辦，但可能採各公司或各廠自行辦理方式。

法人估，以目前出貨情況來看，11月營收仍將呈現年增走勢。而明年第1季因農曆春節、工作天數較少，因此要到第2季才會看到營運有明顯好轉；至於整體工具機產業，則要看各家廠商轉型升級的程度。

針對「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」的簽訂，卓永財也大聲疾呼，台灣工具機產業必須要加速推動轉型升級，包括朝複合化及高階五軸加工機發展。

另外，上銀集團布局東協也正加速進行，目前除在新加坡設廠做為進軍東協的灘頭堡外，未來也計畫前進印度設廠。至於日本廠估明年發包，2022年底完工投產。

卓永財指出，因為疫苗逐漸被研發出來，國內半導體廠趕工需求外，大陸也要建置自己的半導體基地；此外，大陸、日本都在進行轉型升級，可預料明年市況都會比今年好。

從美中貿易戰到今年疫情衝擊，工具機產業已沈寂一到兩年時間，不過，實際上有一些工具機廠營收並沒有下滑，主要就是轉型升級在高端設備上。

上銀也提供智慧型滾珠螺桿、旋轉工作台協助廠商升級，目前已經有20多家廠商投入，明年3月台北國際工具機展確定有七到八家會展出智慧螺桿裝置的相關應用，希望屆時可以達到十家。

卓永財也憂心，其實大陸許多廠商已經在轉型升級，今年訂單的量都有出來，但並沒有下給台灣工具機廠，而是給當地廠商，如果台廠再不積極，恐怕都會被取代掉，而產業之間的差距也會愈拉愈大。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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