遠百旗下 遠東巨城衝刺業績

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

遠百（2903）旗下業績排名前五名的新竹遠東巨城，今年全年將衝刺129億元，年增3.2%，坐穩全台第七名的百億購物中心。今年周年慶目前開跑中，首日即開紅盤，業績4.3億元，年增12%，在全館逾25%改裝及超強快閃櫃的帶動下，挑戰周年慶12天、整檔業績24億元，年增6%好成績。

遠東巨城董事長李靜芳表示，此次周年慶最大亮點，就是力邀近60家超夯快閃店及聯合特賣品牌排出堅強陣容，其中三分之一是首次進駐桃竹苗，包括精品級千層蛋糕「Lady M」快閃店，推出全球獨家限定的新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，周年慶首日就日銷超過千片。

還有堅持當日限量來自大阪工匠級的「嵜本高級生吐司專門店」，及全台北、中、南人氣排隊名店都展現嘗鮮人潮，助攻整體餐飲業績強勁成長。

此次周年慶在全台獨家HAPPY GO Pay點數26倍還送百萬點，及17大銀行滿額禮助攻下，加上各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接加碼回饋給消費者。周年慶首日各業種表現相當亮眼。香氛保養主打大容量囤貨四折起搭配滿額贈奏效，業績成長三成；高消費滿額贈同樣發威，看準換機潮持續發酵iPhone12系列日賣超過200支。

智能大型家電如冰箱、洗衣機、65吋8K電視熱銷，不到下午5點，德誼、集雅社等千萬店櫃超前達成，家電3C業績年成長158%。

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