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銅價攀高 線纜族群來電

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北報導
大陸基礎建設強勁復甦，推升銅價期現貨攀高。（路透）
大陸基礎建設強勁復甦，推升銅價期現貨攀高。（路透）

倫敦金屬交易所三個月期貨銅價最高來到每噸7,402美元價位，26日現貨每噸來到7,387美元，創下自2014年1月以來七年新高價，因此帶動昨（27）日電線電纜股激漲，而銅價上漲也反映在電力線纜報價上，國內包括華新（1605）、大亞（1609）、華榮（1608）、宏泰（1612）第4季持續看好。

線纜業者指出，由於中國大陸在疫情之後，基礎建設的強勁需求復甦帶動，以及全球布局綠能與電氣化等仍需要線纜建置，因此帶動銅價上漲。此外，除了銅價上漲，這波包括其他其他金屬鋁與鋅，也都因需求上漲，帶動價格走揚的力道。

除了中國大陸的基礎建設外，業者分析，今年台商資金回流後帶動擴廠需求，且目前國內住宅、廠辦及公共工程案量大，機電需求也因此成長，線纜業因此受惠。

此外，近年政府積極推動綠能，包括離岸風電、太陽光電等，華新第2季與三菱重工維特斯與簽採購合作意向書，將供應彰芳二期和西島、中能風場總計三個風場的離岸風機塔內電線電纜。

華新第3季單季稅後純益約18.2億元，年增19.7倍，每股純益0.56元，累計今年前三季稅後純益48.1億元，年增117.8%，EPS 1.46元，超越去年全年表現。昨日收在19.2元，上漲0.65元。

同樣是風電概念股的大亞，近年另投入太陽光電的建置，今年獲臺南學甲太陽能電廠，將建置大型太陽能地面建案約76MW，預計12月啟用，此案廠全數以躉購費率方式賣給台電。大亞第三季EPS為0.29元，前三季EPS為1.07元。昨日收在20.8元，上漲0.95元。

法人指出，今年下半年開始，歐美日韓銅需求也逐漸復甦，主因各國都將建設電動車充電樁等帶動銅需求。

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