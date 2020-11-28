國產砸3.8億台南買地 建混凝土廠

台積電擴廠效應發威，南科混凝土需求超夯，國產（2504）昨（27）日公告投下3.83億元，向成功化學公司買下位在台南仁德2,904坪的工業用地，擬在台南設置第三個預拌混凝土廠，預計一年後完工投產，規劃月產能約5萬噸，屆時可望推升國產的混凝土發貨量再增加將近一成。

國產副總暨發言人邱隋益昨天表示，現在因為台積電在南科持續擴廠，帶著很多衛星廠也都跟著進來，加上台商回流效應發酵，現在南部混凝土市場真的非常夯。原本國產主要銷售市場在北部，但現在南部市場出貨占比已經從先前的33%拉升到四成，與北部市場並列第一。

他分析，大家常提到的「南科」，其實分成台南和高雄兩個園區。目前國產在台南有新市和永康兩個廠，在高雄則有湖內、崗山、仁武、左營、鳳山和小港等六個廠，兩地合計有八個廠。這次打算新設仁德廠，主要因為當地需求非常強勁，國產原本八個廠的產能還不夠；其次仁德位在台南的南邊，算是台南與高雄的交界，可以同時支援兩邊需求。

國產昨天買下仁德廠土地，總共有2,904坪，本來就是甲種工業地，不用再做環評，按工期的時程推估，最快一年後完工投產。目前規劃月產能達5萬立方米，換算年產能大約55萬至60萬立方米，對照國產目前全台有27座混凝土廠，今年總發貨量約650萬立方米，等於未來新廠可貢獻國產將近一成的產能增加，有利公司營運成長繼續推進。

受惠台商回流效應帶動，國產今年營運不畏疫情逆勢暴衝，累前三季稅後純益17.52億元，年增率高達2.1倍，換算每股純益已達1.31元，如果對照國產近20年的每股獲利，僅次於2017年的2.01元，排名第二。當時國產是因為出售南港和士林的土地給潤泰新，有處分利益加持，如果扣掉外業外因素，國產今年第3季的本業獲利已經創下歷史新高。