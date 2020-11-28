鋼筋看漲 豐興東鋼樂

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
圖／經濟日報提供
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面對廢鋼報價走揚，市場看漲鋼筋廠下周新盤價，預估起碼有每公噸300元調漲空間，將是連續兩周漲價，包括豐興（2015）、東鋼、海光及威致等均將受惠，挹注本季獲利進一步上攻。

市場人士表示，國際廢鋼市場自上個月下旬擺脫整理格局之後，隨著土耳其、越南等買家相繼進場購料，加上進入冬天後恐出現供應短缺問題，刺激行情快速走高。

單以近一周來看，國際廢鋼報價持續呈現挺升局面，以美國貨櫃廢鋼為例，本周報價由每公噸305美元，攀升為每公噸317至320美元，上揚每公噸12至15美元；至於日本散裝船廢則喊價每公噸350美元以上。

在此同時，盤商和工地直接用戶先前啟動回補庫存之後，本周依然有新單釋出；對此，鋼廠則普遍採取限量接單作法，顯示正醞釀發動新一波漲勢。依本周鋼筋流通行情每公噸1.54萬至1.56萬元區間估算，下周新盤價應有每公噸300元以上的漲價空間。

豐興指出，今年營運成長動能主要是受惠於台商回流帶動建廠需求，支撐鋼筋出貨量增加，以今年前三季產品銷量組合來看，鋼筋增加6個百分點，增至58%，至於型鋼及棒線各佔21%，分別較去年同期下降4、2個百分點。而進入本季後，在傳統旺季效應下，單季出貨將力拚維持去年高檔水準，單季鋼筋出貨量上看25萬公噸，以推升毛利率，進而帶動獲利表現。法人並指出，除豐興受益台商回流建廠、公共工程釋出及房市推案增加帶動，其他鋼筋廠今年獲利表現也相當理想，例如東鋼前三季稅後純益19.82億、年增逾80%，每股稅後純益1.97元。

至於威致前三季稅後純益3.28億元、年增83%，每股稅後純益1.01元，在鋼筋價格拉漲下，預期這波榮景可延續到第4季。

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