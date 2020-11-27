聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮獲利佳 股價衝高

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球貨櫃輪持續缺櫃、農曆年前各家業者趕出貨，近期重現新一波拉貨潮，法人看好貨櫃龍頭長榮海運（2603）第4季及明年第1季營運展望，外資喊長榮目標價格到31元。並帶動昨(26)天股價來到24.65元，漲幅3.35%，率先寫下2015年2月以來新高。

根據上海航交所公布的運價表現來計算，今年以來美西航線漲幅近兩倍、美東航線漲幅也有一倍，美東、美西航線運量需求龐大，遠東-美西、美東航線更一直是貨櫃輪的主要獲利航線，運價飆漲讓獲利急速攀升，受到缺櫃影響，澳新航線漲幅達155.65%，第4季以來，排擠效應更蔓延到其他航線也開始補漲，東南亞線漲的速度及漲幅更跨張，10月跟11月的價格差了近一倍。

由於北美線的運需求太強烈，價格也是史上新高水準，主要是客戶需求都很急迫，對於各種調櫃費用都願意支付，就算運價被大陸官方關切無法明著漲，需求強勁、供給有限情況下，出現搶資源大戰，各業者在客戶請託下，紛紛自各區域調櫃過來，原本供、需平靜的其他區域，也因這波全球大調櫃潮，運價跟著水漲船高。

這波貨櫃輪市場反彈太戲劇化，初期大家都以為只是短期急反彈，都沒催客戶的櫃子，也沒有急著把貨櫃調回亞洲，在市場需求連續半年都很強勁，導致缺櫃情況就愈來愈嚴重，就算現在各家業者幾乎都不願意載回程貨，直接把櫃子調回亞洲，還是無法舒緩缺櫃情況。

之前各航線運價沒有調漲，只是遠東-北美線運價飆漲，長榮海運單第3季稅後盈餘達81.85億元，年增率達59倍，每股稅後盈餘為1.7元；累計前三季稅後盈餘達109.35億元，每股稅後盈餘達2.27元；而且隨著其他線運價也上揚，長榮營收衝上203.03億元，年增率達27%，由市場需求概況研判，貨櫃輪的多頭行情來，11月、12月的營收表現相當可期；已有法人再估，第4季的單季獲利比第3季好，推升長榮2020年全年稅後獲利達202億元，年增率17884%。

航線 長榮海運

延伸閱讀

全民權證／長榮 選價內外10%

長榮女大生命案後嗆要再犯案 男借名惡整網友被送辦

陽明Q4獲利再跳高

台灣企業永續獎 長榮獲頒這兩大獎項

相關新聞

長榮獲利佳 股價衝高

全球貨櫃輪持續缺櫃、農曆年前各家業者趕出貨，近期重現新一波拉貨潮，法人看好貨櫃龍頭長榮海運（2603）第4季及明年第1季...

淘帝看好防疫商機 跨足醫療領域

大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）昨（26）日召開重大訊息記者說明會，看好防疫將成為長期發展趨勢，考量服裝本業與口罩等相...

佐登看好醫美動能 明年拚賺一個股本

佐登-KY(4190)從美容美體跨足輕醫美事業，桃園輕醫美診所昨(26)日正式開幕，台灣、大陸兩地今年底前將完成五家醫美...

凱羿內控疏失 打入全額交割

臺灣證券交易所表示，凱羿-KY（2939）昨（26）日發布重大訊息，說明其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易...

冠星出貨Nike將倍增再倍增 明年EPS上看14元

短纖布廠冠星-KY（4439）今年首度打入Nike供應鏈，下半年開始出貨，明年因為是全年出貨，加上訂單會逐步放量，明年冠...

凱羿-KY爆發內控缺失 11月30日起實施全額交割

凱羿-KY（2939）爆發重大內控缺失，證交所表示，今（26）凱羿發布重訊，說明從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約...

證交所：凱羿-KY自11月30日打入全額交割

臺灣證券交易所表示，凱羿-KY（2939）今（26）日發布重大訊息，說明其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易...

淘帝-KY投入口罩生產 明年1月開股臨會改選董事

中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）今（26）日召開重大訊息記者說明會，看好防疫將成為長期發展趨勢，考量服裝本業與口單...

熱門新聞

作價？ 麥味登繼藏壽司、汎德永業在興櫃股價異常波動

世紀鋼小金雞世紀風電將登興櫃 掛牌價每股88.8元

台達電擠進台股市值第六大 法人這麼說

看好8吋晶圓代工需求 亞系外資調高聯電目標價

證交所：凱羿-KY自11月30日打入全額交割

蔡鎮村：台股逢低布局 迎年底作帳行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。