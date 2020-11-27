長榮獲利佳 股價衝高

全球貨櫃輪持續缺櫃、農曆年前各家業者趕出貨，近期重現新一波拉貨潮，法人看好貨櫃龍頭長榮海運（2603）第4季及明年第1季營運展望，外資喊長榮目標價格到31元。並帶動昨(26)天股價來到24.65元，漲幅3.35%，率先寫下2015年2月以來新高。

根據上海航交所公布的運價表現來計算，今年以來美西航線漲幅近兩倍、美東航線漲幅也有一倍，美東、美西航線運量需求龐大，遠東-美西、美東航線更一直是貨櫃輪的主要獲利航線，運價飆漲讓獲利急速攀升，受到缺櫃影響，澳新航線漲幅達155.65%，第4季以來，排擠效應更蔓延到其他航線也開始補漲，東南亞線漲的速度及漲幅更跨張，10月跟11月的價格差了近一倍。

由於北美線的運需求太強烈，價格也是史上新高水準，主要是客戶需求都很急迫，對於各種調櫃費用都願意支付，就算運價被大陸官方關切無法明著漲，需求強勁、供給有限情況下，出現搶資源大戰，各業者在客戶請託下，紛紛自各區域調櫃過來，原本供、需平靜的其他區域，也因這波全球大調櫃潮，運價跟著水漲船高。

這波貨櫃輪市場反彈太戲劇化，初期大家都以為只是短期急反彈，都沒催客戶的櫃子，也沒有急著把貨櫃調回亞洲，在市場需求連續半年都很強勁，導致缺櫃情況就愈來愈嚴重，就算現在各家業者幾乎都不願意載回程貨，直接把櫃子調回亞洲，還是無法舒緩缺櫃情況。

之前各航線運價沒有調漲，只是遠東-北美線運價飆漲，長榮海運單第3季稅後盈餘達81.85億元，年增率達59倍，每股稅後盈餘為1.7元；累計前三季稅後盈餘達109.35億元，每股稅後盈餘達2.27元；而且隨著其他線運價也上揚，長榮營收衝上203.03億元，年增率達27%，由市場需求概況研判，貨櫃輪的多頭行情來，11月、12月的營收表現相當可期；已有法人再估，第4季的單季獲利比第3季好，推升長榮2020年全年稅後獲利達202億元，年增率17884%。