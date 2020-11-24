新產品挹注 萬泰科2021業績看增30%

萬泰科（6190）受惠美中科技戰，泰國與越南廠產能滿載，2020年營收將與2019年持平，但獲利優於去年，2021年在5G資料中心等新產品出貨帶動下，法人預估，業績將成長25%到30%，獲利的成長幅度則優於營收成長幅度。

萬泰科今（24）日舉行法說會，董事長張銘烈表示，集團在全球有完整生產布局，全球網路線10大品牌至少有七家是萬泰科長期配合的客戶；加上長期在東南亞經營，萬泰科是泰國家電內部用線前三大供應商，也是越南汽機車類內部用線前三大供應商。面對RCEP的成立，萬泰科可望受惠。

萬泰科副總張程博則表示，目前泰國、越南廠產能滿載，並有擴產計畫，東南亞還有很多成長的機會。在中國大陸方面，萬泰科將世界工廠轉變成為最大市場，把大陸內銷比重拉升到四成，出貨產品包括無人機、高鐵、5G基地台等特殊應用線材，台灣則是全球行銷與研發中心。

至於美國市場，張程博說，目前美國疫情嚴重，2020年超過50人的辦公室都不能工作，在家都會自己弄一個辦公空間，因此進行設備升級，無線網路路由器，更新音響設備，家庭修繕等，使得萬泰科在這方面用線的需求大增。

萬泰科在各市場發展重點，北美市場為網路、音源、灌溉線。東南亞是汽車、電子、空調。中國大陸是電子網路、基礎建設、消費性電子。

萬泰科2020年低潮是第2季，第3季翻轉，第3季已賺贏2020年上半年，旺季遞延到第4季，該公司逐步調整產品結構，法人認為，萬泰科2020年營收將與去年持平，獲利則進一步成長，2021年營收將成長25至30％，獲利成長幅度更高。

萬泰科說，隨著資料中心、智慧建築的需求與5G市場的應用，2021年高階網路線應有大幅度的成長，加上萬泰集團東南亞布局已久，灌溉、太陽能的戶外用線，以及空調家電內外部用線成長潛力大；以及新產品的開發，包括用於極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線，均為該公司成長之主要動能。