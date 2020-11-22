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飆股的故事／泰福藥品題材熱 營運帶勁

經濟日報 / 記者 謝柏宏
圖／經濟日報提供
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生物藥品開發公司泰福-KY日前發布重大人事異動案，原泰福創辦人趙宇天辭去執行長，專任公司董事長，新任執行長改由泰福董事暨財務長陳林正接任。隨泰福明年起將有藥品陸續上市銷售，公司也宣告由研發公司轉為商業化公司的時刻來臨。

泰福-KY籌碼相當集中，董監持股比40.9%，外資持股比也有39.3%，上周公司陸續取得藥品製程專利、加拿大市場授權也談成，股價自38元連日起漲至46元，18日更爆大量逾1,000張，目前已拉回，上周五（20日）收在42元。

泰福日前也公告，暫定以每股36元發行4,700萬新股，將募資16.9億元，用在第一項藥物TX01上市前準備及第二項藥物TX05臨床試驗需求，泰福的最大股東潤泰集團也會繼續加碼投資。截至今年10月止，泰福-KY兩大股東潤泰集團與趙宇天合計持股泰福逾五成。

泰福是一家專注於生物相似藥（Biosimiliar）研發、生產到銷售的公司，趙宇天原為全美前三大學名藥廠Watson製藥創辦人，這家公司在2008年趙宇天退休時，版圖已包含學名藥、新藥、通路商三大塊。當年營業額30億美元。

由於看好生物藥品專利過期後市場前景更勝於化學藥品，趙宇天2010年創立泰福生技，2013年更吸引潤泰集團成為最大股東，趙宇天當年與尹衍樑結盟。隨後在趙、尹兩大天王加持下，泰福-KY 2015年12月在興櫃交易期間股價曾叩關350元大關，不料2017年上市前面臨國內生技股信心崩盤，股價自此一路下跌。

泰福-KY近年來在資本市場日趨平淡另一原因，是公司開發的生物相似藥上市時程一再延期，對此趙宇天說明，公司鎖定專利過期的生物藥品為目標進行開發，但生物相似藥難度並不亞於全新藥物，且美國食品藥物管理局（FDA）及美國醫藥市場都需要時間熟悉這種藥品，所以前期會花較多時間進行教育推廣。

泰福目前研發的生物相似藥產品，包括已進入美國及加拿大藥證審核階段的TX01，進入人體臨床三期尾聲TX05，將展開人體臨床三期的TX04及TX16，以及臨床前研發的TX52，預期從2021年起將接二連三上市。

其中第一項治安嗜中性白血球減少症的TX01，明年中在美上市；第二項治療乳癌的藥物TX05預計2022年上市。法人估計泰福可拿下美、加市場年3億美元（約新台幣90億元）市場銷售額。

趙宇天表示，美國政府與保險業降低醫療費用呼聲愈來愈高，加上FDA及醫療機構對生物相似藥愈來愈認同，生物相似藥在美國將出現跳躍式成長。「財富商業洞察」調查，生物相似藥2019年在美銷售額僅7.3億美元，2021將跳升至29億美元，2023年更要達到63億美元。

為了明年起陸續有新產品上市，泰福今年底前會與美國三大藥品經銷商簽約，三家經銷商合占全美藥品市場九成。

在三大經銷商支持下，泰福鎖定的三大購買方，一是美國政府Medicare及Medicaid針對老人及弱勢群的醫療補助方案；二是退伍軍人及國防部醫院；三是癌症醫院。

潤泰集團

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