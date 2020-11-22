紡織業客戶集中下單 大者恆大

「紡織三劍客」不畏疫情，今年可望賺進一股本，且明年營運續旺，不過這恐怕不能代表紡織業全貌，隨「後疫情時代」來臨，客戶集中下單，使得「大者恆大」趨勢更明顯，儒鴻、聚陽、冠星-KY因為都是做一線國際大廠生意，且屬於主要供應商，訂單不減反增，但其他二線廠可能就沒有那麼好運。

聚陽董事長周理平分析，這一波客戶訂單回籠速度滿快，主因在於疫情造成不少中小型紡織廠退場，加上疫情變數使得急單變多，客戶集中下單趨勢更加明顯，具有營運規模和快速反應能力的供應商，逆勢受惠。

從去年美中貿易戰，到最近的美國禁止新疆棉，全球兩大經濟體貿易紛爭沒有停歇，這使服飾品牌客戶加速分散供應鏈，從原本生產基地集中在大陸，朝向東南亞等地區分散。這對大陸紡織廠不利，國內聚陽、儒鴻、冠星因為主要生產據點早已搬到越南、印尼等東南亞國家，反而受惠轉單效應。

儒鴻董事長洪鎮海觀察，這波疫情解封後，一線國際品牌，尤其是電商銷售布局比較完整的品牌，恢復速度最快。儒鴻、聚陽、冠星都是做一線國際大廠生意，營運跟著水漲船高。