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紡織三劍客 將賺逾一股本

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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受惠客戶集中下單，「紡織三劍客」儒鴻聚陽、冠星-KY不畏疫情，今年可望賺進一股本，而且訂單能見度超高，都經看到明年第2季，營運超旺。

今年3月底、4月，歐美因疫情封城，服飾零售店不開，重創全球紡織服飾業，不過解封後，復甦力道優於預期，紡織股王儒鴻董事長洪鎮海開心表示，客戶訂單回流速度比預期快，儒鴻的營運已經「回來了」。

儒鴻剛公布第3季財報，單季稅後純益12.52億元，比第2季大幅成長76.3%，換算單季每股純益4.56元，逆勢創下近四年新高。今年前三季每股純益已達9.69元，全年可望連續第八年賺進一個股本。

其他今年將賺進一股本的紡織股還有成衣大廠聚陽，聚陽已公布自結前十月稅前盈餘23.6億元，比去年同期成長8.8%，換算每股稅前盈餘達10.74元。

短纖布廠冠星-KY第3季獲利比第2季暴增近2.9倍，單季每股大賺6.16元。今年前三季每股純益已達10.8元，同樣已賺進一個股本。

「紡織三劍客」對明年營運更是樂觀，由於Nike、Lululemon等主力客戶展望佳，洪鎮海樂觀表示儒鴻明年營運不只超過2020年，更可較2019年成長，等於超越疫情發生前水準，真正回到成長軌道。

聚陽董事長周理平同樣一掃先前保守看法，最新表示包括Target、日本迅銷和GAP等主要客戶下單積極，聚陽不只對今年第4季營運樂觀，且明年會更好，兩位數成長只是基本數，營運表現可超越2019年疫情發生前。由於客戶給的訊息還滿具體，聚陽正全力規劃明年度擴產，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作，估計明年整體產能將大增兩至三成。

冠星-KY董事長林錦茂也表示，歐美市場訂單明顯回溫，亞洲市場快速反彈更是超出預期，目前冠星訂單能見度已看到明年第2季。

聚陽 儒鴻 疫情

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