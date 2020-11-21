泛用樹脂漲 台化、國喬樂

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

國際原油走高下，五大泛用樹脂報價連兩周全面上揚，依本周漲幅來看，以ABS漲幅9.8%最大，PS漲幅7.7%居次，另PP也有4.4%漲幅。台化（1326）、國喬、台達化和台塑等供應商獲利上攻可期。

市場人士表示，近期油價掀漲勢，關鍵原因在於前有製藥廠輝瑞（Pfizer）及德國BioNTech宣布共同研發的新冠疫苗擁有90%以上保護力、國際疫苗廠莫德納（Moderna）不久宣布其新冠疫苗保護力優於輝瑞，另外國際藥廠阿斯特捷利康（AZ）近期也宣布新冠疫苗二期數據亮眼；連番疫苗可望上市的好消息激勵油價上漲。

產油國聯盟 (OPEC+)近期傳出可能把目前的每日減產770萬桶的計劃延長至明年，加上美國庫存下降，繼續激勵油價揚升。

觀察近兩周行情變化，美國紐約輕質原油12月期貨由6日的每桶37.14美元漲至18日的41.82美元，漲幅12%；而倫敦布蘭特原油明年1月期貨也由每桶39.45美元漲為44.34美元，漲12.4%。

原油新攻勢下，持續吸引大陸和東南亞下游加工業紛紛加碼展開泛用樹脂建庫存布局，買氣大增帶動各項原料連漲兩周。

依據石化權威機構Platts調查，本周ABS受益家電產品如空調、冰箱等在雙11光棍節熱銷，廠商啟動搶料行動，大漲每公噸200美元，單周漲幅9.8%。而PS也順勢漲價每公噸100美元，漲幅7.7%，台化、國喬、奇美及台達化等利差均可放大。

其次，PP區塊則受惠大陸等下游進場購料，近一周來續漲每公噸45美元，漲幅4.4%，有助供應商台塑、榮化獲利增長。

聚乙烯（PE）方面，在大陸塑膠製品和農業用膜加工廠釋出買盤的帶動，低密度聚乙烯（LDPE）及線性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）各有每公噸10美元漲價。

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