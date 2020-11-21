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王品用餐抽股票 加碼
王品（2727）近期股價重返百元俱樂部，加碼用餐抽股票。王品昨（20）日宣布，隨著股價持續走高，12月9日將迎來第四次抽獎，三名被抽中的幸運消費者，都將有機會獲得超過10萬元以上的現金。
王品今年響應政府振興政策，推出兩波活動，並加碼業界最狂「月月抽股票」，於9月8日、10月7日、11月12日各抽出三位消費者，每人送出王品股票一張等值現金，以抽獎當日收盤價現金交付。
王品股價持續走高，昨日以118元作收，下跌4元，仍站穩百元大關，並改寫兩年半以來的新高。
受惠於台灣新冠疫情管控得宜，國人消費意願提升，讓王品幾個月營收數字表現不俗，業績表現佳也直接反映在股價上。王品近日股價從11月初起漲，股價從73.6元一路飆高，19日收在122元，半個月內股價漲幅逾六成，受到各界關注。
此外，王品也將迎來年末餐飲旺季。
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