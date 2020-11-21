興富發 明年推案拚增26％

廖昭雄強調，雖然現在市場出現對於首購產品供給過多的疑慮，不過據政府統計資料顯示，國內30歲以下的年輕人對於購屋需求還是很大，加上目前台灣經濟沒有太大的變動，認為接下來只要國內經濟穩定，並持續維持低利率，加上薪資穩定成長，首購市場依舊有不錯表現，未來十年動能可期。

他指出，興富發擅長規劃二、三房總價帶產品，除非未來大環境有大的改變，否則集團推案依舊鎖定首購市場推案，以明年來說，初估推案量達662億元，較去年同期525億元增加26%。

其中南部市場將是推案重點，將有總銷162億元「華人桂冠」、110.25億元「博孝億記」案登場，另外台中也會推出總銷124.27億元的「市政惠民二案」，桃園則有總銷105.43億元的「青昇二案」推出，光是四大案總銷金額就飆破500億元；興富發昨（20）日股價收在43.25元、上漲0.1元。

業績部分，廖昭雄指出，今年公司僅有四筆新完工案入帳、完工金額達99.73億元，除了「興富發大美」完銷外，「興富發大禾」、台中「博識」、高雄「悅誠」等三案銷售率分別達22.5%、80.2%、92.9%，因此營運相對較淡。

不過，他表示，明、後年興富發業績將會明顯跳升，2021年、2022年完工量各達338億元、347.1億元，2023年更大幅增加至650.6億元，集團營運並在2024年達到高峰、達920.3億元，總計明年起的未來四年完工金額估達2,256.1億元，公司營運可期。