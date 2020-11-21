南僑 前十月EPS 2.89元

南僑（1702）昨（20）日公布10月自結獲利7,479.6萬元，微幅年增0.8%，每股純益（EPS）0.3元，10月營收及獲利，均與去年同期相當或微幅增加。

南僑表示，持平原因是因中秋節旺季剛過，營收獲利恢復回穩狀態。

南僑今年累計今年前十個月獲利約7.1億元，較去年同期6.9億元，年增3.1%，EPS 2.89元，較去年同期2.8元，增加0.09元。

此外，南僑旗下慢食麵「小廚師」系列，日前也發表新口味「四神排骨豬肚麵」，限量上市，每碗售價198元，首批限量推出4,800碗，於點水樓餐廳、寶萊納餐廳、小廚師官網及部份電商平台銷售。

南僑前三季稅後純益6.4億元，年增3.2%，每股純益（EPS）為2.59元，受惠於兩岸油脂事業營收逐步成長，可說已擺脫前陣子受疫情影響的陰霾。

南僑超過一半的營收來源為烘焙油脂，日前曾公布9月自結獲利，稅後純益為1.55億元，較去年同期的獲利8,419.3萬元，年增84.6%，每股純益（EPS）為0.63元。