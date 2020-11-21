喬山 明年營收拚增兩位數

喬山健康科技（1736）昨（20）日表示，在新冠肺炎疫苗即將問世的帶動下，明年商用市場可望回到2019年水準，另外集團也加強力道擴展歐洲等市場家用通路布局，預期明年營收應有二位數以上增長。

喬山昨日受邀參加康和綜合證券舉辦的「2021年投資展望論壇」，對於本季及明年展望持審慎樂觀看法。

喬山指出，第4季進入健身器材銷售旺季，預期家用市場營收會持續擴大，肺炎疫苗即將問市的好消息，可望帶動商用市場加速復甦，以及緊接而來的拉貨潮，加上集團在年底加大熱銷產品行銷力度，預估第4季營收會再攀高。

另外，隨著越南工廠產量增速，喬山旗下自有門市產品銷售組合轉佳，成本優化效益也會逐步放大，帶動公司獲利進一步提升。

喬山第3季合併營收74.7億元，季增32.8%、年增21.4%；單季每股純益（EPS）1.49元，營運轉正，累計前三季EPS為0.63元。

喬山上半年受疫情影響，營收僅小幅成長。但第3季開始，家用器材加速成長，加上商用市場需求回溫，越南廠量產增速，成本優化效益浮現，單季毛利率達48.3%，相較於上半年46.9%，增加1.4個百分點。