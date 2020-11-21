中鴻開漲盤 三鋼品上調

中鴻（2014）昨（20）日開出12月盤價，在國際鋼價穩步走揚下，三大鋼品連續第六個月全面調漲；其中，熱軋和冷軋鋼品漲價每公噸300元，鍍鋅鋼品漲價每公噸500元。外銷則依產品及地區不同，分別調漲每公噸30至40美元，將有助營運進一步增溫。

中鴻指出，此次盤價調整主要有幾大評估因素，首先是近期歐美鋼價持續攀升，以美國為例，熱軋漲至每公噸800美元；其次，中國方面，目前年底趕工需求顯現，也推動當地鋼價上揚。

至於國內方面，製造業PMI呈現連五升，10月出口額更創單月新高，並連四個月正成長，顯示全球景氣回穩範圍擴大，產業復甦亦同步加快，預估後續鋼材需求將保持增長動能。

第4季為傳統旺季，迄今為止，下游接單甚為順暢，短期國內料源依舊偏緊，惟考量下游客戶競爭力，此次內外銷盤價僅做適度調漲，蓄積市場向上動能。

依該公司所公布的12月盤價內容，熱軋和冷軋鋼品漲價每公噸300元，鍍鋅鋼品漲價每公噸500元。外銷則依產品及地區不同，分別調漲每公噸30至40美元。中鴻昨日股價上漲0.1元，收在10.45元。

中鴻並指出，該公司自7月開始，單月即由虧轉盈，而且獲利逐月增加，營運呈現倒吃甘蔗情況，以進入第四季來看，接單出現爆量，每月單量都有20至22萬公噸水準，出貨量也在20至21萬公噸之間，為今年出貨最高峰，正力拚全年虧轉盈。