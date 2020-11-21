輪胎廠 啟動第三波漲價

原料、匯率、運價齊漲，輪胎廠為了反映成本，最近漲聲不斷！國內包括正新（2105）、建大、南港等輪胎廠，都準備啟動第三波調漲計畫，預料漲幅從5%起跳。

國內輪胎龍頭正新已經宣布，預定明年元月起，再度調漲輪胎售價。這已經是正新過去短短幾個月來，連續第三波喊漲。在此之前，正新9月一個月內分別調漲自行車胎、輕卡車胎和重卡車胎等三種產品價格，平均調幅5%起跳；11月中再度調漲TBR輕卡車胎售價，平均漲幅上看一成。

南港昨（20）日也宣布，受近期人造膠等原物料價格持續走高影響，公司自12月起調整旗下轎車胎、休旅車胎和商用車胎等產品售價，漲價幅度約5%。且明年視原物料價格走勢，不排除還會有調價動作。

建大同樣表示，按照目前規劃，公司明年元月還會有一波調漲，至於實際漲幅要看這段時間的原料價格變化。建大主管說，這段時間已經有陸陸續續和客戶溝通，適度調整售價，建大8月底跟著龍頭普利斯通調漲，漲幅大約3%~5%；10月再針對各式輪胎調漲價格約5％至10%。

受漲價題材激勵，橡膠族群昨天出現久違不見的股價大漲，其中正新大漲3.47%，終場收在43.25元，創下近一年股價新高；建大漲幅更高達5.57%，收在36元，創下2018年6月以來股價新高。其他包括南港、泰豐、華豐昨天股價也全都收紅。

輪胎業者分析，最近頻頻漲價實在是因為撐不住了！因為包括原物料、匯率，和運價同步上漲。以原物料為例，占成本比重最高的合成橡膠，從今年5、6月的低點至今漲幅直逼五成；天然橡膠價格漲幅也超過兩成。而兩者合計就包辦輪胎總原料成本的五成。

另外包括藥劑、碳黑、車簾布等其他輪胎主要原料，這段期間也都有一成至兩成不等的漲幅。