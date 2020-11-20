華航新貨機來了 Q4拚盈

新貨機來了，華航空運大進補。華航（2610）之前訂造的六架777全新型貨機，本（11）月下旬將交兩架，明年第1季還會交一架，在市場對於航空貨機需求急迫下，將為華航貨運創造更多的現金流，市場推估三架新貨機加入，貨量足夠情況下，貨運營收最少增加10%，將有助於華航第4季再度出現單季獲利。

華航受惠於有17架747航空貨機，成為華航創造金流的重要來源，外界都還有發現，大家都在找新貨機的情況下，明年全球都在等新疫苗，載運疫苗勢必排擠到其他產品需求。華航非常幸運，華航之前訂的六架777全貨機，新機省油、載貨量大，近期將陸續交機。

市場估，以華航現在的貨運運能推估，一架新型的機最少每個月能貢獻3億到4億元營收，兩架加入，剛好可以讓現在搶翻天的航空貨運增加新供給，由於現在的價格又回到1公斤300元以上，隨著兩架新機加入，可望推升12月的營收火速增加。

疫情結速期遙遙無期，但根據國際機構統計，30家大型航空上半年營運概況，以華航營業利益表現最突出，成全球航空業之冠，主要受惠於航空貨運需求受惠於科技零組件及相關產品需求大增，還有防疫產品趕出貨加持，推升航空貨運市場價格一路飆漲。關鍵是，華航在全球航空業排名當中，不包含大型航空快遞業者，華航是全球貨運前六大的航空貨運公司，營運積效可望一直領先國際同業。

業界也指出，華航這三架新貨機來的正是時候，明年要將大量疫苗火速配送至全球，都需要飛機載運，這對於航空業、物流業都是一大利多。IATA預估，全球至少需8千架次波音747貨機，才能滿足龐大的運送需求，且這些疫苗的需求將排擠其他產品的載運空間，華航新機加入，剛好可以為緊繃的航空市場增加新的運能。

華航第3季在貨運維持穩定成長加持，航空客運還是出現年減九成，華航第3季不敵疫情稅後小虧7億元。