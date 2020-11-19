富邦媒股價拉出長紅 挑戰700元關卡

富邦媒（8454）今(19)日股價開高走高，股價拉出長紅往700元關卡邁進，主要反應業績成長的亮麗表現。

富邦媒今年前三季每股純益9.51元，較去年同期的6.96元大幅成長；尤其第4季又有雙11購物節及年底購物旺季，第4季業績被樂觀期待。

分析師說，富邦媒再今年新冠肺炎疫情下，反而業績受惠；未來民眾購物習慣改變後，其發展相當被看好；過去一個月的三大法人賣超751張，過去一周買超累計48張。