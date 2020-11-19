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富邦媒股價拉出長紅 挑戰700元關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦媒（8454）旗下通路momo購物網雙11單日銷售額破新台幣30億元，創歷史新高。 記者何秀玲／攝影
富邦媒（8454）旗下通路momo購物網雙11單日銷售額破新台幣30億元，創歷史新高。 記者何秀玲／攝影

富邦媒（8454）今(19)日股價開高走高，股價拉出長紅往700元關卡邁進，主要反應業績成長的亮麗表現。

富邦媒今年前三季每股純益9.51元，較去年同期的6.96元大幅成長；尤其第4季又有雙11購物節及年底購物旺季，第4季業績被樂觀期待。

分析師說，富邦媒再今年新冠肺炎疫情下，反而業績受惠；未來民眾購物習慣改變後，其發展相當被看好；過去一個月的三大法人賣超751張，過去一周買超累計48張。

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