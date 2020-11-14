前三季EPS／東元0.41元 攻綠經濟

東元（1504）昨(13)日董事會通過前三季財報。稅後純益27.27億元，年增5.4%，每股稅後純益1.41元；整體營收受到疫情影響，但透過成本控制，受益於所得稅利益的回沖，整體獲利成長。

東元第3季合併營收114.47億元，年減1.3%、季增1.8%；稅後純益8.01億元，年增2.1%、季減45.7%；每股稅後純益0.41元。前三季合併營收333.48億元，年減6.9%；稅後純益27.27億元，年增5.4%。

今年再生能源產業經濟效益逐漸顯現，東元在離岸風電陸域工程已拿到900MW、近30億至40億元訂單，預估三年內完成，每年貢獻業績10億至15億元；電動車動力系統產品與車廠合作，應用在3.5噸卡車，預計明年下半年起貢獻業績，每年3億至5億元。

東元積極發展電動車動力系統。法人認為，電動車動力系統是高單價的核心零組件，往後蓄勢待發。

東元電動車動力系統為自有研發的T Power90馬達及驅動器，開發乘用車、商用車及大型巴士市場，與國內最大商用車製造商合作3.5噸到5噸車輛，搶攻台灣市場，海外市場第一波以印度、東協與亞太地區為主。