永豐餘Q3獲利 寫20年紀錄

永豐餘（1907）日前透露接下來公司將加強土地及資產活化，果然大有看頭，永豐餘第3季因出售永豐實北京廠，以及去年處分江陰廠土地使用權的利益於上季正式完成入帳，合計貢獻永豐餘業外利益高達17.3億元，推升永豐餘第3季稅後純益衝上22.15億元，比第2季增加74.9%，也較去年同期大幅成長87.9%，創下近20年以上獲利新高。

永豐餘昨天舉行法說會，財務副總殷國堂表示，永豐實北京廠因為營運不符合效益，經經營團隊評估後，決定整個公司賣掉，第3季認列相關出售利益3.5億元；而永豐餘江陰廠於前年底和去年初，就配合當地政府的城市規劃，可獲得搬遷補償，但因為後續還有一些搬遷等事項必須先完成，一直到第3季終於正式入帳。

加上在本業部分，包括持股49%的權益法子公司申豐，持股73%的子公司永豐實等，在疫情下業績逆勢成長，挹注公司本業獲利。其中申豐主要做醫療手套原料NBR（丁腈乳膠），因為疫情關係而出貨發燙，申豐第3季大賺4.7億元，比去年同期成長1.46倍，推升永豐餘第3季象徵本業的營業利益逾15億元，比去年同期成長21.9%。

累積永豐餘今年前三季稅後純益41.1億元，年增123%，每股純益（EPS）達2.48元，已經登上過去20年來的全年獲利新高。

殷國堂昨天強調，即使扣除掉一次性土地認列收益，永豐餘今年前三季EPS為1.68元，還是比去年同期大幅成長51%，顯示本業營運同步穩定向上。

展望第4季，殷國堂認為「短期內沒有太多負面訊號」。以永豐餘重要的工紙業務為例，第4季因為雙11購物節等，本來就是傳統旺季。另外新冠肺炎疫情肆虐全球，但永豐餘主要生產基地在台灣、大陸和越南，都是疫情控制相對良好的地方，反而扮演全球生產重心的角色，有利工紙等相關需求。

至於先前逆勢受惠疫情的申豐等，如今隨著疫苗開發傳出好消息，最近股價大跌。不過殷國堂認為，因為永豐餘並沒有出售持股，所以申豐股價漲跌不會對永豐餘造成影響；至於業績面，他認為醫療手套橡膠供需失衡的情況短期可能還會持續一段時間，申豐的營運對於永豐餘業績應該還是會有正向幫助。