聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐餘Q3獲利 寫20年紀錄

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

永豐餘（1907）日前透露接下來公司將加強土地及資產活化，果然大有看頭，永豐餘第3季因出售永豐實北京廠，以及去年處分江陰廠土地使用權的利益於上季正式完成入帳，合計貢獻永豐餘業外利益高達17.3億元，推升永豐餘第3季稅後純益衝上22.15億元，比第2季增加74.9%，也較去年同期大幅成長87.9%，創下近20年以上獲利新高。

永豐餘昨天舉行法說會，財務副總殷國堂表示，永豐實北京廠因為營運不符合效益，經經營團隊評估後，決定整個公司賣掉，第3季認列相關出售利益3.5億元；而永豐餘江陰廠於前年底和去年初，就配合當地政府的城市規劃，可獲得搬遷補償，但因為後續還有一些搬遷等事項必須先完成，一直到第3季終於正式入帳。

加上在本業部分，包括持股49%的權益法子公司申豐，持股73%的子公司永豐實等，在疫情下業績逆勢成長，挹注公司本業獲利。其中申豐主要做醫療手套原料NBR（丁腈乳膠），因為疫情關係而出貨發燙，申豐第3季大賺4.7億元，比去年同期成長1.46倍，推升永豐餘第3季象徵本業的營業利益逾15億元，比去年同期成長21.9%。

累積永豐餘今年前三季稅後純益41.1億元，年增123%，每股純益（EPS）達2.48元，已經登上過去20年來的全年獲利新高。

殷國堂昨天強調，即使扣除掉一次性土地認列收益，永豐餘今年前三季EPS為1.68元，還是比去年同期大幅成長51%，顯示本業營運同步穩定向上。

展望第4季，殷國堂認為「短期內沒有太多負面訊號」。以永豐餘重要的工紙業務為例，第4季因為雙11購物節等，本來就是傳統旺季。另外新冠肺炎疫情肆虐全球，但永豐餘主要生產基地在台灣、大陸和越南，都是疫情控制相對良好的地方，反而扮演全球生產重心的角色，有利工紙等相關需求。

至於先前逆勢受惠疫情的申豐等，如今隨著疫苗開發傳出好消息，最近股價大跌。不過殷國堂認為，因為永豐餘並沒有出售持股，所以申豐股價漲跌不會對永豐餘造成影響；至於業績面，他認為醫療手套橡膠供需失衡的情況短期可能還會持續一段時間，申豐的營運對於永豐餘業績應該還是會有正向幫助。

延伸閱讀

東元前三季EPS 1.41元 優於去年

雙王齊揚！台股收漲51.55點 三大法人買超42.84億

台積電撐盤 台股漲51點收13,273

藍天Q3獲利季減近三成 EPS 0.36元

相關新聞

海悅前三季EPS 9.35元

代銷龍頭海悅（2348）昨（13）日公告第3季財報，單季稅後純益3.7億元，年增170.4%，每股稅後純益（EPS）3....

環泥新竹廠投產 營運補

環泥（1104）長期供應南部預拌混凝土市場，此次首度揮軍北上，在新竹投資設立新廠，11月起投產，年產能約20萬立方米，占...

前三季EPS／亞德客17.26元 需求熱

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（13）日公布今年前三季合併財報，合併營業毛利67.41億元，稅前淨利42.94...

前三季EPS／華新1.46元 超越去年

國內線纜大廠華新麗華（1605）昨（13）日召開法說會並公布財報，單季稅後純益約18.2億元，年增19.7倍，每股純益（...

Q3稅後純益／三陽年增5.3倍 銷售暢旺

三陽工業（2206）昨（13）日公告第3季財報，單季受惠機車銷售大幅成長，第3季稅後純益7.3億元，比去年同期的1.1億...

國旅發威 六福Q3轉盈

受惠於暑假旺季帶動，六福（2705）旅遊集團第3季稅後純益1,388萬元，每股純益（EPS）為0.08元，成功轉虧為盈。

永豐餘Q3獲利 寫20年紀錄

永豐餘（1907）日前透露接下來公司將加強土地及資產活化，果然大有看頭，永豐餘第3季因出售永豐實北京廠，以及去年處分江陰...

前三季EPS／東元0.41元 攻綠經濟

東元（1504）昨(13)日董事會通過前三季財報。稅後純益27.27億元，年增5.4%，每股稅後純益1.41元；整體營收...

自行車四雄 土洋法人挺

輝瑞研發新冠肺炎疫苗有成，一度衝擊疫情概念股的自行車族群大幅下挫，不過內外資法人調查，電動自行車熱賣的歐洲持續供不應求，...

單季賺贏全年！岱宇Q3獲利爆發 躍健身器材每股獲利王

岱宇（1598）第3季財報大爆發，單季每股純益3.74元，不僅創下單季歷史新高紀錄，且單季就賺贏過去歷年全年表現，累計前...

國旅大爆發！六福第3季轉虧為盈 創五年最佳

六福（2705）公告第3季財報，單季稅後純益來到1,388萬元，每股純益0.88元，不僅單季轉虧為盈，亦是近5年來表現最...

熱門新聞

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

元大原油正2下市2.8萬人等清算 逾二成仍持有50張以上

台股Q3獲利拚歷史新高 季報行情可期

雙王齊揚！台股收漲51.55點 三大法人買超42.84億

力積電明年底增2萬片8吋產能 明年下半轉上市櫃

比特幣重回1.6萬美元大關 撼訊、青雲等概念股攻漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。