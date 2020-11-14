前三季EPS／華新1.46元 超越去年
國內線纜大廠華新麗華（1605）昨（13）日召開法說會並公布財報，單季稅後純益約18.2億元，年增19.7倍，每股純益（EPS）0.56元，累計今年前三季稅後純益48.1億元，年增117.8%，EPS 1.46元，超越去年全年表現。
華新第3季大賺，該公司表示，主要是南京商貿地「璟園」第三期交屋入帳，推升今年營運表現，至於第3季本業的線纜與不鏽鋼，則與上季持穩發展。
華新指出，今年獲利較去年成長，主要是南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期，分別於今年第2、3季完工認列，其中第3季認列營收約人民幣3.5億元。
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