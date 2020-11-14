海悅前三季EPS 9.35元

代銷龍頭海悅（2348）昨（13）日公告第3季財報，單季稅後純益3.7億元，年增170.4%，每股稅後純益（EPS）3.91元，累計今年前三季稅後純益約8.4億元，較去年同期大增146.9%，EPS 9.35元，均創下歷史新高紀錄，且今年前三季已賺贏去年全年。

受惠於今年下半年預售市場升溫，海悅累計前三季合併營收23.46億元，由於前三季稅後純益逾8億元，也較去年同期成長逾146%，前三季每股已經賺逾9元、接近一個股本，優於法人預期。海悅昨日股價收97元，上漲1.7元，來到歷史相對高點，下周是否挑戰新高值得關注。

海悅表示，第3季北中南各地建案熱銷，主要是海悅手上的代銷案，多半是當前主流商品，且具合理之單總價商品，因此銷售狀況暢旺。另外，中南部代銷布局開始進入收成期，推升第3季營收11億元，從營收到獲利多項均指標寫歷史新高紀錄，表現亮眼。

近年海悅旗下子公司分別推出的鶯歌「微笑海悅」與新莊「海悅花園」建案已全數完銷，公司各持股55%及70%股權，並預計於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益，轉投資收益挹注情況相當穩定。

除了代銷本業的成長動能無虞，海悅未來三年都將有穩定的轉投資收益，今年第2季海悅業外認列1.16億元，為轉投資持股10.5%的「敦南寓邸」銷售利益，第4季將陸續挹注轉投資收益的建案有「河藍灣Ⅰ」、「英倫花園」等建案。

此外，海悅今年將持續與理念契合的建商合建，除與達麗建設共同投資台中水湳經貿園區總銷80億元「達麗創世紀」建案，預計12月公開銷售外，海悅也攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設取得南港1,626坪土地，規劃總銷120億元的「擎天森林」建案，預計明年初啟動銷售。