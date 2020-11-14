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國旅發威 六福Q3轉盈
受惠於暑假旺季帶動，六福（2705）旅遊集團第3季稅後純益1,388萬元，每股純益（EPS）為0.08元，成功轉虧為盈。
六福表示，主要受益國旅暢旺，六福村於暑假推出「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，帶動暑假檔期入園人次大增至60萬，也刺激前來遊玩民眾在園區內的二次消費人次年增1.3倍，而六福莊第3季住房率也有七成表現，台北六福萬怡酒店每逢周末也有約達五成住房，平日則在二成左右；此外，六福客棧於7月轉為防疫旅館，主要服務海外返台民眾，第3季呈現近乎滿房。
另外，六福旅遊集團ITF旅展也締造佳績。
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