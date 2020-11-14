前三季EPS／亞德客17.26元 需求熱

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（13）日公布今年前三季合併財報，合併營業毛利67.41億元，稅前淨利42.94億元，稅後純益32.6億元、年增72%，每股純益（EPS）17.26元，賺贏去年全年。

亞德客10月營收15.3億元，月減14.3%、年增29.8%；前十月合併營收152.5億元、年增17.4%。法人估，自動化需求續夯，第4季業績可望優於季節性表現。亞德客昨天股價以807元、漲1元作收，穩坐傳產股王寶座。

亞德客受惠於人民幣升值，以及自動化需求持穩增溫，今年前三季每股純益達17.26元，賺贏去年全年。法人稍早已將今年營收，由原估的182億元上修至188億元、年增約18%。

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