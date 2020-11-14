Q3稅後純益／三陽年增5.3倍 銷售暢旺
三陽工業（2206）昨（13）日公告第3季財報，單季受惠機車銷售大幅成長，第3季稅後純益7.3億元，比去年同期的1.1億元，一口氣成長5.3倍，每股純益（EPS）0.92元，則比去年同期的0.14元大幅成長。
三陽累計前三季營收286.9億元，年增12.2%，稅後純益17.5億元年減4.6%，EPS 2.19元，比去年同期的2.84元衰退，較去年同期衰退的原因是去年第1季三陽公司有處分利益挹注，相對基期較高，但三陽的本業獲利16.5億元比去年同期的5.69億元大增，轉投資收益除了沒有處分利益之外，受到整體產業影響，業外相關的轉投資收益也因疫情影響較去年少。
台灣車市今年需求強勁，帶動車廠營收與獲利，整體業界的營運表現都優於去年。不過三陽的表現又優於市場，去年底推出的新款機車異軍突起，帶動三陽機車的市占從21%增至27%。
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