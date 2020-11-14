環泥新竹廠投產 營運補

環泥（1104）長期供應南部預拌混凝土市場，此次首度揮軍北上，在新竹投資設立新廠，11月起投產，年產能約20萬立方米，占公司現有產能15%，可望挹注明年營運。

環泥主管表示，此次環泥主要是接收台泥合作廠商原有的新竹據點，由於台泥原本的新竹據點搬到竹北地區，留下舊廠，環泥評估竹科一帶科技廠辦的需求持續熱絡，決定接手。

環泥為「台南幫」旗下公司，因此過去主力市場集中在南台灣，目前七個廠區包括位在台南的台南、永康廠，位在高雄的大湖、楠梓、鳳山、小港及位在屏東的潮州廠。另環泥前幾年也投資台中廠，持股55%。此次則是首度揮軍北上，在新竹設點，完成北中南的串連。

環泥主管表示，以台積電為首的科技廠，隨這波台商回流趨勢，擴廠動作不斷，為國內混凝土市場帶來強勁支撐。