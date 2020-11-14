自行車四雄 土洋法人挺

輝瑞研發新冠肺炎疫苗有成，一度衝擊疫情概念股的自行車族群大幅下挫，不過內外資法人調查，電動自行車熱賣的歐洲持續供不應求，長線滲透率倍增無虞，加上美國需求也急起直追，重申看好自行車雙雄巨大（9921）、美利達，同步樂觀上游供應鏈桂盟及拓凱表現。

根據大型投顧最新評估，自行車不論品牌廠巨大、美利達或組件廠桂盟和拓凱，2021年營收和獲利表現都會全面攻頂。里昂證券等外資更預測，巨大、美利達及桂盟2021～2022年連續大賺超過一個股本。

美國肺炎疫苗取得重大突破，國際市場一度歡騰鼓舞，但原先受惠疫情帶動的自行車需求面臨重新評估挑戰，巨大、美利達及桂盟在三大法人率先調節，連跌到昨（13）日終於止跌振作，終場巨大勁揚2.3%，美利達漲1.2%，桂盟反彈1%。拓凱業務分散較不受衝擊，昨日大漲近5%突破季線。

瑞銀證券日前論壇點名，自行車族群是該券商2021年唯三看好的台灣傳產股。