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漿價低迷 華紙前三季每股虧損0.2元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

華紙（1905）今（13）日舉辦法說會，公布前三季合併營收135.6億，受國際漿價低迷及今年以來全球COVID-19疫情影響，營業額較去年同期減少13.5%；營業毛利率與營業淨利率分別為5.8%與-2.7%，稅後淨損2.15億元，前三季每股虧損0.2元。

華紙表示，第4季雖為傳統旺季，但面對全球各國疫情再起，市場需求復甦的不確定性，除留意情勢變化調節產線，同時也積極轉型，朝向特殊纖維的材料領域發展，開拓終端產品附加價值，投入以價值鏈為主的營運模式。

此外，華紙也強化再生能源的應用。高雄久堂廠屋頂上建置太陽能板，裝置容量為1900瓩。整體設施在年中併網發電後，預估每年發電量262萬度，可供748戶家庭一年用電，年減碳量達1400噸，相當於3.8座大安森林公園一年吸收量。花蓮廠在明年設置完成生質能綠電，達到資源循環，節能也創能。

華紙董事會於10月份通過，購入桃園市觀音工業區土地及廠房，規劃為非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，強化對客戶服務優勢。花蓮廠則計畫在明年興建新廠房，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心，升級轉型以提升營運動能。

華紙

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