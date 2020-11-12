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作帳行情啟動 集團指標股看這幾檔

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
集團作帳指標股。資料來源：CMoney
集團作帳指標股。資料來源：CMoney

今年來在新冠肺炎疫情加上美國總統大選干擾下，壓抑投資意願，而隨著2020年進入倒數計時，外資在選後回補台股、台廠產業發展正向、加上疫苗可望問世，部分集團股開始順勢展開年底作帳行情，相關如：台塑化（6505）、寶成（9904）、台玻（1802）等傳產集團，看好後續可望成為盤面焦點。

法人指出，在不確定因素逐步消退後，多頭重新歸隊，尤其集團股大多具交叉持股特性，每年年底趁機拉抬一波行情，美化帳面數字，更是市場期待的重頭大戲。

進一步來看，近期的集團股掀起一波漲勢，由華新（1605）集團率先點火、長榮（2603）、台塑、統一（1216）等集團也輪流接棒，帶動台塑化、寶成以及台玻近一周漲幅都在10%以上，台化（1326）、台塑、嘉泥（1103）、南紡（1440）、南亞（1303）、國產（2504）、儒鴻（1476）、正新（2105）、統一實（9907）以及遠東新（1402）股價近一周漲幅也在6%以上。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，類股輪動，且部分資轉轉進傳產股，傳產族群受惠利多加持，啟動漲勢，短期內電子股因為漲多、匯差等因素，無法有效上攻；在集團股方面，投資人可以留意華新、聯電（2303）、長榮、台積電（2330）等相關集團族群。

展望後市，法人指出，而隨著疫苗問世，整體展望轉趨正面，國際能源價格聞訊反彈，過去被忽視的低基期非電族群有望再度吸引資金聚焦，例如東奧相關的紡織族群、民生消費類股等，且這些非電個股籌碼相對穩定，建議若遇股價拉回可逢低加碼。

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