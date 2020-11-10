賺贏上半年　詩肯Q3單季每股1.57元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告第3季財報，受惠房市交易熱絡、台灣消費力道回溫，單季營收5.88億元，年增23.99%，稅後純益7269萬元，每股純益1.57元，不但賺贏上半年，也創下2015年以來單季新高、歷史同期第3高紀錄。

延續第3季以來的好表現，詩肯也公告10月營收再度突破2億大關達2.05億元，年增21.83%，累計1~10月詩肯營收16.62億元，年增16.05%，同樣再創歷史新高，而累計前3季稅後純益1.24億元，每股純益則為2.69元，已超越去年全年的2.25元。

詩肯表示，除了市場熱絡外，受疫情影響，原物料與運費成本上揚，但產品價格也做出因應，加上台幣升值，因此第3季毛利率從去年同期的55%提升至57%，帶動獲利表現出現大爆發。

詩肯指出，台灣房地產市場交易持續熱絡，加上進入第4季的傳統消費旺季，以及新加坡NOVA營運穩定成長，在海內外同步支撐下，10月營收繳出漂亮成績單，進入11月，在優惠促銷等行銷活動持續下，預估還將維持高水準營收表現，第4季成長動能不虞缺乏。

截至10月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、52、7店，共136店，雖較9月減少2店，但今年7月首次與大型量販通路攜手合作，進駐桃園家樂福八德店展店後，就持續規劃量販門市布局，目前已進入最後階段，年底前就將陸續開幕，為明年營收提供動能。