輝瑞疫苗報喜／ 華航、長榮航攻漲停

疫情出現轉機，WHO指出，輝瑞疫苗明年3月供給需要族群，將根本改變疫情，航空雙雄今（10）日開盤就大漲，華航直接攻上漲停，來到9.25元，盤中成交量達6.5萬張，委買量達9萬張；長榮航空也開盤就漲停，來到12.15元，盤中成交量為4.4萬多張，委買張數達13萬張。

航空現在有二大利多，短期性受惠於客機都沒有恢復，蘋果iPhone 12、12 Pro開賣，航空貨運需求更熱，歐美地區大型通路商急著趕聖誕節前舖貨，搶攻年節商機，11月航空貨運運價漲幅達35%，效益將顯現在華航、長榮航第4季獲利上。

長期性的利多，由於受到新冠疫情影響，航空業客運大受衝擊，隨著美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗傳出有效的佳音，可望在明年3月供應給最需要的族群，這個部分會讓航空貨運市場需求急速增加，再加上如果有疫苗問世，各國邊境就會陸續開放，有助於航空客運復甦。

華航、長榮航可以說是航空界奇蹟，在全球航空業受到疫情衝擊最慘的時候，兩家公司努力搶攻航空貨運，新冠疫情迫使航空業的優等生國泰航空裁員四分之一，港龍還宣布停運走入歷史，國內的華航、長榮航空自疫情以來都沒有裁員，兩家業者的經營層全面努力搶攻貨運商機；日前華爾街日報分析全球營收前30大航空公司第2季財報後，以營業利益看只有四家最出色，台灣華航還拿下第1名，長榮航第4名，隨著疫情有解，兩家公司的營運成長更出現想像空間。

長榮航空今公布第三季獲利，累計營收雖然較去年同期下滑49.2%，然而在長榮航積極調整營運策略下，虧損的幅度則比預期小，累計前三季虧損為36.42億元，每股稅後虧損0.75元。市場則認為，第4季長榮航空已經調漲航空貨運價格，再加上，力推客製化包機、包艙、包區服務，特別規劃類出國員工旅遊包機專班，有助於吸引更多獲利不錯的企業一起前加入。

華航第3季雖然有貨運表現不錯加持，然而航空客運年減9成，華航第3季還是不敵疫情稅後小虧7.07億元，每股稅後虧損0.13元；累計前三季稅後虧損20.21億元，稅後虧損0.37元。雖然出現虧損，華航還是有望成為全球虧損最小的航空業者。