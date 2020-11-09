貨櫃輪旺！萬海漲停鎖住 長榮、陽明走勢強勁

時序來到11月，原本貨櫃輪已經進入淡季，然而，市場今年完全沒有淡季，全球海運市場的需求還是很強勁，航運成為台股最強族群，盤中萬海（2615）、陽明（2609）一度攻上，長榮海運（2603）也一度大漲8%，領軍航運股漲幅3.5%以上。

今天航運股走勢強勁，近洋線的萬海今天成為盤面中最強的個股，萬海全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，近期遠洋線的遠東-美西線也表現很好，擁有95艘船，萬海美國航線加強布局成為推動營收成長新動能。

近洋線的運量、運價都算是相對穩定，所以萬海2020年上半年受惠於因燃油成本大幅下降、毛利率走高至12.62%，上半年稅後淨利17.58億元，每股稅後純益 0.79元，近洋線的市況轉熱絡，萬海下半年的營收、獲利可望比上半年好，即將公布的第3季獲利相當可期，第4季的獲利則會更好。

雖然傳出中國官方關切貨櫃輪運價，然而市場需求實在太強勁，缺櫃缺到不行，各家業者雖沒有宣布調漲運價，已經依客戶需求加收相關的服務費用，三大航線的運價居高不下，日本三大貨櫃船合組的ONE、陽明11月也順利調漲遠東-遠洋線的運價，所以市場看好陽明第4季的營運表現。

長榮、陽明及萬海昨天早盤股價就一路漲，其中，萬海股價走勢最猛，盤中成交量達1.5萬張，股價衝上漲停鎖住來到32.25元；陽明今天盤中也一度攻上漲停，來到14.15元，不過盤中成交量大，達到8.8萬張，自漲停打開但漲幅仍達7%；長榮股價表現也很出色，盤中最高來到22.05元，漲幅達最高達8%，另外，台驊（2636）、中菲行（5609）及捷迅（2643）也都表現不錯。

貨攬業者指出，各國還是採取邊境控管封鎖，也因為疫情不減，美國及許多國家都持續維持在家工作及線上求學，居家辦公、再加上年節需求，傳統旺季補貨潮帶動成長，就算，各大海運業者都已經投入船舶到美國線，市場還是無法滿足急迫的需求，再加上市場不只是缺艙還缺櫃，造成已經進入海運淡季，但運價依舊居高不下。國際租船機構評估，全球海運市場缺櫃情況將延續到中國農曆年前，突顯出第4季的海運市場需求會很熱絡，長榮、陽明、萬海及台驊第4季獲利成長仍有想像空間。