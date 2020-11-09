王品Q3財報優於預期 股價跳空漲停鎖近千張

王品（2727）第3季財報大賺，單季每股稅後純益3.6元，大幅優於市場預期，激勵今日開盤股價即跳空漲停，委買高掛近千張。市場預期，王品第3季繳出亮眼財報後，業績具備續航力道，第4季受惠持續展店和餐飲旺季效應，可望維繫高檔，吸引買盤挺進。

王品下半年受惠台灣市場餐飲人氣大爆發，加上大陸市場已回到疫情前水準，全年頹勢可望扭轉。法人表示，疫情使國境封鎖，出不了國的消費力轉往國內市場，使內需成長強勁，餐飲業是受惠指標。王品是國內餐飲龍頭，加上疫情爆發後即鎖定台灣市場大幅展店，新開店效益將陸續浮現，剛好搶到這一波商機。

此外，時序將進入尾牙旺季，預估受疫情影響，今年企業尾牙會以小型部門聚餐為主，亦有利王品旗下的餐廳接企業尾牙訂單。另，王品去年首度進攻年菜市場，旗下萬鮮首推「年菜組合」，開放預購不到一個月全數完銷，今年除了在門店銷售外，也將與超商雙雄、電商平台合作，推出「通路限定」組合上架7-11、全家、momo，各通路預購活動陸續開跑，「王品嚴選」官方平台將在12月1日正式開放年菜預購，全力搶攻年菜商機。

王品董事會已通過第3季財報，第3季稅後淨利2.7億元，年增111.94%，改寫7年同期記錄，每股稅後純益3.6元，創下26季新高紀錄，也是歷年同期次高，年增109.3%、季增318.6%。在第3季大賺帶動下，也順利使今年轉虧為盈。累計前三季稅後淨利1.9億元，較去年同期減少36.65%，每股稅後純益2.52 元。