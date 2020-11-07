10月營收／喬山年增21％ 旺季需求熱

喬山健康科技（1736）昨（6）日公布10月合併營收27.15億元，年增21%。由於第4季正進入傳統的需求旺季，法人預期該公司營運將進一步上攻。

喬山表示，上個月家用健身器材銷售持續火熱，旗下越南廠及上海廠的補貨速度加快，加上新的數位影音串流產品上市，家用銷售年增達到130%；其中，美國電商通路較去年同期成長九倍，自有零售通路亦有107%的成長。

商用市場方面也持續復甦中，德國、荷蘭、西班牙等歐洲重要區域營收已較去年同期成長35%以上，雖部分國家疫情再起，健身房展店交機的速度趨緩，但整體而言，家用市場強勢成長、商用市場的復甦，再加上富士醫療器營收年增10%的挹注，帶領集團營收往上拉升，創10月同期營收新高。

依該公司公布數據，10月營為27.15億元，月減11.5%、年增21%；累計今年前十月營收達213.56億元，年增10.3%。法人表示，喬山今年家用健身器材的高營收成長將會延續到年底，商用市場需求也逐漸回溫，營運動能將在第4季攀上高峰。