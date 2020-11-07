王品Q3每股賺3.6元 六年最佳

經濟日報 / 記者黃淑惠╱台北報導

王品集團昨（6）日召開董事會，第3季單季賺贏整個上半年，單季每股稅後純益達3.6元；累計前三季稅後純益為1.89億元，每股稅後純益為2.52元，正式轉虧為盈。

通過三季財報，單第3季合併營收44.59億元，創六年新高，年增6.03%、季增27.99%，稅後純益2.73億元，年增111.94%，改寫七年同期紀錄，每股稅後純益3.6元，創下26季新高紀錄、也是歷年第3季的第二高，年增109.3%、季增318.6%。

王品表示，台灣事業群在7、8月受惠於暑期聚餐效應，及父親節、情人節檔期帶動消費意願，搭配「吃王品 領現金 抽股票」的行銷活動，連續三個月營收創同月新高，推升第3季台灣營收達29.1億元，年增12.74%、較第2季成長20.16%。

受惠於台灣疫情控制得很好，王品推出「王品瘋美食」App 269天衝破百萬會員，創餐飲業App最快紀錄，推出數位平台有助加深與顧客連結，也是推升王品台灣區的營收成長的重要動能，營收也隨著App會員數出現逐季提升。

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