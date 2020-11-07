申豐Q3 EPS 4.52元 全年拚10元

乳膠供應商申豐（6582）昨（6）日公布第3季財報，受益醫療級手套客戶群拉貨強勁，加上調漲供應價格推升毛利率，單季獲利4.79億元，創新高，年增1.47倍，並推升前三季每股稅後純益達9元。而在本季持續維持全產全銷盛況下，今年可賺逾一個資本額。

申豐表示，受到新冠肺炎疫情爆發，並快速擴散影響，全球醫療級手套需求大增，使得以馬來西亞為主的製造商紛紛提高用料庫存、展開增產，帶動該公司NBR乳膠出貨量大增。

以上季來看，為因應客戶群對原料的強勁補貨，內部除把原有NBR生產線共15條、年產8萬公噸產能全開外，斥資6億元在屏南工業區廠區新佈設的6條新生產線、合計新增3.3萬公噸產能也全面啟動，整體產線稼動率達滿載水準。

在此同時，該公司隨著上游原料丁二烯和AN的漲勢，每個月調漲供應價格，進而推升第3季營收和毛利空間，營收為13.29億元，年增31%，毛利率並由去年同期的30.1% 攀升為54.1%，挹注獲利大增。

以其公布的第3季獲利數字，單季稅後純益4.79億元，年增1.47倍，每股稅後純益4.52元，一舉推升前三季稅後純益為9.47億元，每股稅後純益達9元。申豐昨日下跌2元，收在215.5元。

法人指出，馬來西亞的醫療級手套廠正紛紛加快腳步展開擴廠行動，對NBR乳膠需求極為火熱，刺激現貨原料行情飆漲；截至目前為止，喊價每公噸達1,500至2,000美元價位，相較去年同期不到每公噸1,000美元，漲幅起碼50%以上。

面對此一搶貨盛況，可以繼續讓申豐的生產線運作在第四季維持全產全銷水準，加上漲價效益進一步發酵，該公司本季營運有望更上層樓，全年獲利挑戰賺逾一個股本。

申豐昨日也公布10月營收為5.63億元，年增88.9%，同步創下單月歷史新高，累計今年前十月營收達38.9億元，年增率40%。