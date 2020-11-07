中鋼 Q3每股虧0.04元

中鋼(2002)昨（6）日公布第3季財報，在8月開始重返獲利水準下，單季小虧6.97億元，每股稅後虧損0.04元。而進入第4季，伴隨大幅調漲盤價和出貨量增加的挹注，法人預期單季將正式由虧轉盈。 圖／經濟日報提供

中鋼表示，該公司上季中結束本業連十個月虧損的局面，8月分認列業外轉投資澳洲礦場分紅入帳，交出稅前盈餘1.75 億元，9月份鋼鐵本業進一步開始賺錢，單月有4.43億元稅前餘盈，使得第三季稅前餘盈達3.27億元，然而因認列稅賦等開支，稅後虧損6.97億元，每股稅後純益0.04元；累計前三季稅後虧損43.6億元，每股稅後虧損0.28元。

展望本季營運，法人表示，進入第4季，隨著國際鋼市需求加速好轉，中鋼先前已大幅調漲10月和第4季盤價，平均每公噸上漲500至1,000元，平均漲幅3.36%；而11月盤價在10月的價格基礎下，進一步再漲每公噸1,000至1,200元。中鋼昨日以平盤收在20.7元。

其次，在出貨量方面，中鋼原定第4季鋼材銷售目標為260萬公噸，但市況好轉，鋼價更連續數月調漲，吸引下游加碼布局庫存，客戶群相繼積極要求增量，帶動中鋼接單實績攀升達280萬公噸，而業務部門目前更新目標量為290萬公噸，展開全力衝刺。

預期該公司第4季營運將會呈現「倒吃甘蔗」的情況，可望正式走出虧損；若明年首季再開漲盤，後續還有存貨跌價損失的回轉利益認列，有機會帶動全年獲利。