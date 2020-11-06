儒鴻財報給力 早盤股價衝到4２0元

儒鴻（1476）公告第3季財報，受惠訂單回籠加上產品平均單價上揚，單季毛利率來到29.98%，較上一季成長2個百分點，營益率 21.9%創下新高紀錄，單季每股純益4.56元，為近年單季新高。儒鴻今日股價反應財報利多，早盤衝高來到420元，漲幅7%，創下今年來新高價。

儒鴻第3季財報告捷，不過，因第2季受疫情影響，累計前三季稅後淨利26.59億元，仍較去年同期下滑16%，前三季每股純益9.69元。儒鴻表示，主要是品牌客戶訂單回流，加上產品組合因素，推升第3季營運表現。展望明年上半年，儒鴻先前亦表示，營運年增率可望有兩位數以上的成長，將創新高。

法人表示，品牌客戶消化庫存速度優於預期使訂單持續回籠，加上通路客戶拉貨強勁，儒鴻第4季預估仍是維持成長態勢，營運逐季向上，儒鴻目前布廠及成衣廠稼動率達90%以上，顯示旺季需求很強，隨著歐美進入消費旺季，客戶訂單已回到正常水準，訂單能見度可達明年上半年。

此外，儒鴻的口罩第4季開始出貨海外客戶，為可重複清洗產品，使用銀纖維抗菌並兼具舒適性，主要鎖定中高客群。