凱基證送暖 捐185萬片口罩

新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基證券捐助的凱基慈善基金會為協助弱勢民眾、團體、學生等對抗疫情，特地購買185萬片口罩，透過各地縣市政府社會、教育局處等分送給全台灣需要的人，最遠還送往離島金門，讓大家能夠做好基本防護，守護健康。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，台灣許多弱勢的個人或家庭，在遭逢特殊急難或意外事故時，凱基慈善基金會都願意伸出援手；這次捐贈口罩從台東偏遠山區、彰化遙僻海邊，再跨海到金門，就是要將愛心傳遞至台灣社會各個角落，守護民眾健康。

雲林縣長張麗善指出，雲林除人口老化嚴重外，中低收入戶、單親或隔代教養家庭及新住民人口、身心障礙者均眾多，特別感謝凱基慈善基金會捐贈物資，用自己力量積極關懷社區的精神，投入社會公益，為關懷弱勢盡心盡力，照顧偏鄉弱勢不遺餘力的行動值得肯定。

桃園市長鄭文燦表示，凱基慈善基金會幫助需要協助的弱勢家庭，為支持市府防疫工作，基金會特地捐贈30萬個防護型口罩，提供桃園市弱勢民眾及家庭使用，感謝凱基慈善基金會投入關懷社會弱勢行列，讓市民感受社會互助的溫暖，充分展現企業的社會責任。

事實上不只台灣，凱基慈善基金會董事長辜仲今年4月以私人名義捐助疫情嚴重的美國紐澤西州100萬片口罩，州長莫菲特意公開向辜仲及台灣人民致謝。

今年5月，凱基慈善基金會也抱持「人飢已飢，人溺己溺」之精神捐贈口罩給日本對抗疫情，現日本首相、時為官房長官的菅義偉亦公開致謝台灣人民。

凱基慈善基金會一直以來關懷弱勢學生，「愛，從小學起」計畫持續資助家境清寒學生，使其留在學校安心就學，並依個案情況列入長期關懷，期望弱勢學生不受家庭經濟影響，穩定在學校培養基本學力，未來有機會翻轉人生。

這項計畫過去九年來已投入近4,000萬元，協助1,500多名學生，今年爆發疫情，更擴大協助受疫情衝擊家庭經濟的學生；另外針對突遭變故的學生家庭，凱基慈善基金會亦及時伸出援手，目前累計已協助300多個家庭暫度難關。

另外，凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫亦持續針對家庭經濟弱勢的偏鄉、資源不利地區的雙重弱勢學生提供協助；一方面提供營養早餐給家庭無力供應早點的學生，讓孩子有飽足一天的開始，上課學習更有效率，健康成長發育；另一方面聚焦英語計畫補助，讓偏鄉學生也有機會能夠學習英語，打開國際視窗，藉由教育翻轉弱勢。