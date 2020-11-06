台康、寶齡新冠快篩 報捷

台康（6589）、寶齡快篩歐亞多箭齊發。台康與寶齡富錦、安肽合作開發「飛確」抗原快篩試劑將出貨，本（11）月印度及歐盟取證後將開始貢獻營收，當前單劑合約價約10-12美元，明年首季單月出口看千萬劑，首季營收成長出現想像空間。

台康表示，國際新冠抗原快篩訂單洽談中，產能逾200萬劑，12月規劃300萬劑，預期出貨後營收將在第4季起有明顯成長，明年1月起產能500萬劑起跳，首季將達1,000萬劑，營收貢獻將分別由台康、寶齡依各別訂單認列。

市場進度方面，台康表示，飛確抗原快篩首要市場將以印度為首要市場，台灣各項出口程序已經完備，印度官方「進口許可證」預計本月發出，取證後出貨。

據悉，台康在印度當地經銷夥伴已規劃爭取多項標案，當地夥伴預期，部分標案可望確定到手，未來每月印度市場平均出貨看300萬劑以上。

至於歐盟CE-IVD認證，台康表示，疫情爆發之初，歐盟CE-IVD認證僅需遞送文件，通過後即可自我宣告取得認證，但由於中國大陸不肖廠商劣質快篩試劑影響市場供需，7、8月開始，歐盟認證還需遞交實驗數據給官方認證機構審查，通過後始可取得CE Mark認證。

「飛確」已獲台灣TFDA專案製造許可，此快篩由安肽設計抗體，並由台康進行抗體量產，最後由寶齡製成成品，每劑終端銷售10至12美元不等(約新台幣290至360元)。台康說，只要歐盟和印度認證取得，即可開始貢獻營收，最快明年首季營收將有爆發性成長。

新冠疫苗開發方面，台康在政府促成下與英商阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠接洽，台康可望成為該藥廠亞洲授權合作廠商之一，並在今、明兩年量產1.2億劑新冠疫苗，該案仍進行中。此外，台康已預留疫苗代工產能，不僅與國際攜手也將與台廠合作，皆為台康2021年營運重點。

據了解，台康若獲得國際授權，須進行產能翻新擴充、新廠房建置規劃，2020年底先生產100萬劑疫苗，2021年起由舊廠、新廠分別生產6,000萬劑，總計1.2億劑。其中生產成本估108億元，代工費用約30億元。