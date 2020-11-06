信昌化 明年元月下市

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

台泥公開收購子公司信昌化（4725）達陣後，信昌化昨（5）日召開股東臨時會，拍板與台泥的股份轉換案，並將申請股票終止上市及停止公開發行，預計明年元月股票正式下市。信昌化董事長辜公怡昨天表示，對於信昌化而言，這是目前最適當的處理方式。

辜公怡昨天回顧，信昌化早期是為配合政府的政策而設立，當時為了去化中油五輕的產出，由台泥與中石化合資成立，信昌化是台灣第一家酚酮工廠，曾經有過一段風光。不過近年隨著美國和大陸的酚大舉進軍台灣，市場供給過剩，信昌化營運面臨很大挑戰，從2012年起幾乎每年都虧錢。

他分析，現在全球石化業走向大者恆大與高科技戰，即使以信昌化減資前的股本30億元來看，不論是要進行產能擴充、強化技術研發，或是布建垂直整合，能量都顯得不足，很難和國際對手競爭。加上這幾年碰到美中貿易戰、新冠肺炎疫情蔓延，大環境不佳，都讓信昌化雪上加霜。

透過台泥的公開收購，他認為這對於信昌化而言，是目前最適當的處理方式。

台泥 股東臨時會 疫情

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