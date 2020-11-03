快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南紡轉投資成飆股 股價進補創4個月新高價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為南紡購物中心周年慶活動。記者鄭維真攝影／報系資料照
圖為南紡購物中心周年慶活動。記者鄭維真攝影／報系資料照

南紡（1440）轉投資的南帝（2108）近一個月漲幅超過四成，疫情以來股價飆升已翻倍，南帝最大股東南紡股價跟著升溫，加上南紡二期購物中心年底前將試營運，明年營運再添動能，南紡今（３）日盤中爆量上攻，股價來到13.35元，漲幅近6%，創7月以來新高價。

南紡雖然今年本業營運疲軟，但轉投資和帳上土地資產題材豐厚。法人表示，南紡持有南帝21.43％，為最大股東，南帝今年因乳膠手套缺貨，原料供貨吃緊、報價大漲，營運表現水漲船高，且訂單一路旺到明年，南紡身為大股東，帳上獲利可期。

此外，南紡購物中心二期預計要在12月25日試營運，並將在明年3月中旬正式開幕。市場看好，購物中心規模擴大可望產生更大的吸客力，尤其二期商場以娛樂、餐飲為主，可望吸引不少年輕人或家庭客層，聚客效應可期。而國內消費市場因過境封鎖效應，明年持續看旺，預估未來一、二期商場年營業額將來到90億元，向百億關卡邁進。

在資產題材方面，南紡後續還有三、四期規劃，南紡表示，三期土地面積約計3,800坪、四期約5,700坪，目前三期土地規劃住商混合、四期規劃以住宅為主，但短期內不會有新進度，主要還是要看明年二期商場正式開幕後的效益。

另外，南紡今年仁德廠受疫情衝擊而停工，未來預期亦將成為資產開發的新項目。南紡表示，公司可動約46甲的工業用地，若加計旁邊的化纖廠共有75甲地，但化纖廠目前傾向維持運作、不搬遷，可規劃的工業用地將朝科技園區做開發，由於仁德廠距離南科僅30分鐘車程，並近高速公路，未來若順利發展成科技園區，可向南科協力廠商招商。

南紡 股東

延伸閱讀

康那香、南帝 押長天期

南紡購物中心二期開幕在即 股價飆漲逾7％

台南善化租屋需求大於供給 房屋租賃搶占南科商機

南科加持 台南房市熱

相關新聞

南紡轉投資成飆股 股價進補創4個月新高價

南紡（1440）轉投資的南帝（2108）近一個月漲幅超過四成，疫情以來股價飆升已翻倍，南帝最大股東南紡股價跟著升溫，加上...

國光生 10月營收增2.7倍

國光生（4142）昨（2）日公布10月自結營收6.1億元，單月營收再創歷史新高，較去年同期成長275.4%，累計前十月自...

晶華砸8.5億 逆勢蓋飯店

晶華（2707）逆勢投資蓋飯店！晶華昨（2）日宣布，董事會決議將與富邦人壽聯手將在北投興建晶泉丰旅溫泉旅館，規劃126個...

豐興廢鋼、鋼筋 開漲盤

豐興（2015）昨（2）日廢鋼、鋼筋每公噸調漲300元，新盤出爐後傳出中南部鋼筋廠採「限售」策略，賣家不願多賣，明顯看好...

允強設廠土國 下季動工

主力不銹鋼板、管大廠允強（2034）前往土耳其投資計劃取得實質進展，全案投資19億元，預定年底發包、2021年首季動工興...

中興電揪伴 攻儲能商機

中興電（1513）昨（2）日宣布與西門子合作，打造氫能、儲能系統。中興電董座江義福表示，集團在太陽能光電布局除了台南七股...

國際油價續跌 運輸股歡慶

美國大選進入倒數之際，然而受到新冠肺炎疫情升溫影響，國際油價持續大跌，連帶今（2）日盤面上，商品類型的原油ETF股價持續...

國際疫情嚴峻 豪展、毛寶量增價揚

歐美新冠肺炎疫情嚴峻，台股的相關概念股的國光生（4142）、 豪展（4735）及毛寶（1732）等股價表現較強。

統一超Q3單季財報恢復成長 股價止跌回升

統一超（2912）公告第3季財報，即便累計前三季獲利表現仍較去年衰退，不過，相較於上半年的低迷，第3季本業營收、獲利均較...

熱門新聞

股民看過來！00878將配息0.05元 殖利率1.38%

法說會傳佳音後卻走弱 聯電、聯發科跌勢重

台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

元大台股領航ETN上市 5,000元可入手精選15檔產業龍頭

台股外資終止連六賣

聯發科目標價 喊到840元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。