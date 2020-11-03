南紡轉投資成飆股 股價進補創4個月新高價

南紡（1440）轉投資的南帝（2108）近一個月漲幅超過四成，疫情以來股價飆升已翻倍，南帝最大股東南紡股價跟著升溫，加上南紡二期購物中心年底前將試營運，明年營運再添動能，南紡今（３）日盤中爆量上攻，股價來到13.35元，漲幅近6%，創7月以來新高價。

南紡雖然今年本業營運疲軟，但轉投資和帳上土地資產題材豐厚。法人表示，南紡持有南帝21.43％，為最大股東，南帝今年因乳膠手套缺貨，原料供貨吃緊、報價大漲，營運表現水漲船高，且訂單一路旺到明年，南紡身為大股東，帳上獲利可期。

此外，南紡購物中心二期預計要在12月25日試營運，並將在明年3月中旬正式開幕。市場看好，購物中心規模擴大可望產生更大的吸客力，尤其二期商場以娛樂、餐飲為主，可望吸引不少年輕人或家庭客層，聚客效應可期。而國內消費市場因過境封鎖效應，明年持續看旺，預估未來一、二期商場年營業額將來到90億元，向百億關卡邁進。

在資產題材方面，南紡後續還有三、四期規劃，南紡表示，三期土地面積約計3,800坪、四期約5,700坪，目前三期土地規劃住商混合、四期規劃以住宅為主，但短期內不會有新進度，主要還是要看明年二期商場正式開幕後的效益。

另外，南紡今年仁德廠受疫情衝擊而停工，未來預期亦將成為資產開發的新項目。南紡表示，公司可動約46甲的工業用地，若加計旁邊的化纖廠共有75甲地，但化纖廠目前傾向維持運作、不搬遷，可規劃的工業用地將朝科技園區做開發，由於仁德廠距離南科僅30分鐘車程，並近高速公路，未來若順利發展成科技園區，可向南科協力廠商招商。