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統一超Q3單季財報恢復成長 股價止跌回升

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）公告第3季財報，即便累計前三季獲利表現仍較去年衰退，不過，相較於上半年的低迷，第3季本業營收、獲利均較去年同期大幅成長，合併稅後淨利亦呈現正成長，激勵股價表現。統一超早盤股價來到265元，漲幅2.7%。

統一超今年因海外轉投資事業受到疫情影響，加上2019年認列一次性財政返還，使基期較高，今年以來獲利表現不如去年同期，前三季合併稅後淨利為87.7億元，較去年同期減少6.32%，不過，從第3季單季財報來看，歸屬於母公司稅後淨利28.74億元，年增3.66％，每股稅後純益2.76元，高於去年同期的2.67元，顯示已逐漸回到成長軌道。

統一超今年以來因疫情利空，9月股價一度來到253元，創下3年來新低位置。不過，隨著國內本業帶動業績重回成長，股價可望逐漸走出谷底。截至今年第三季7-ELEVEN在台門市店數共達5,938店，較去年同期的5,579店增加359店。預估今年底家數有機會突破6,000店。

統一超表示，台灣7-ELEVEN在持續展店、同店銷售成長下，第3季單季業績表現亮眼，台灣7-ELEVEN持續強化高價值餐飲策略、擴大OPEN POINT會員生態圈、多元複合店型等創新作法，帶動同店銷售成長強勁，加上積極展店發揮規模效益，是第3季營運動能。

統一超表示，OPEN POINT會員至10月底已突破1,100萬名，較去年同期成長逾七成。今年以多元累點與兌點、行動隨時取，並結合3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）立折活動，短短9個月內會員新增350萬人，提前3個月達成千萬會員目標，3大支付貢獻門市電子支付交易總金額50%，會員度貢獻較去年同期大幅提升近10個百分點。此外，7-ELEVEN結合人氣名店開發具話題與差異性商品，也帶動第3季鮮食業績成長近1成。

轉投資事業部分，統一速達因網購宅配需求增加及節慶送禮商機，博客來陸續推出線上書展、購物節等活動，均帶動業績較去年同期成長。

展望第4季，統一超表示，7-ELEVEN持續整合線上線下資源打造OPEN POINT熟客生態圈，首創全店集點電子化，透過「小7集點卡」可在手機完成全店點數集點、兌點、贈點或捐贈公益，透過門市服務貼心、數位功能創新，架構7-ELEVEN成為「被消費者依賴的服務平台」，滿足消費各種生活需求。

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