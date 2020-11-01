交屋潮湧現 營建迎入帳行情

第4季完工交屋潮，營建股迎接入帳行情，包括長虹、新美齊、遠雄、冠德等業績看俏，其中長虹在「長虹新世代」主要款項入帳下，法人估單季每股獲利挑戰3元；新美齊在售股利益認列，加上天母案完工交屋等貢獻下，法人估每股獲利逾2元。

長虹建設今年5月6日公告位於台北市內湖區的「長虹新世代」A棟廠辦，以總價22.28億元賣給萬海航運做為台北總部；9月28日萬海再度公告以15.38億元買下該案B棟，包括土地529.93坪、建物面積2,922.09坪，車位114個。

據悉，該案長虹建設整棟開價45億元，在萬海接連出手買下後，總共砸37.66億元買下「長虹新世代（WTO 13期）」，相當於開價打84折；長虹建設指出，A棟少部分款項已入帳，主要款項預計挹注10月營運，至於B棟款項也會在第4季完成，法人估，該案對長虹建設每股獲利挹注挑戰3元，公司第4季營運可望大幅跳升。

新美齊今年第4季獲利展現高能見度，其中總銷11.6億元「新美齊天母AIT案」預計12月完工交屋。另外本季還有處分凱銳控股、凱銳光電持股之售股利益入帳，光是第4季每股獲利逾2元。

遠雄建設第4季擁有總銷40億元的「遠雄之星6」，以及總銷18億元「遠雄新苑」兩大案入帳，還有成屋持續銷售貢獻業績，總銷90億元「遠雄九五」、總銷131億元「U-Town二期」兩大案。

冠德建設第4季在總銷約20億元規劃中大坪數的「泰景」，以及總銷60億元小坪數定位的「泰極」，還有總銷80億元「創新殿」等三大案完工。