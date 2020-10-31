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PVC看漲 台塑、華夏利多

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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大陸五中全會閉幕，最新的「十四五」計畫，定調將逐步淘汰年產30萬噸以下的電石法PVC產能，由於大陸有高達八成的PVC是採電石法製程，此舉將牽動PVC市場供給面縮減，有利PVC價格維穩，國內台塑（1301）、華夏將受惠，業者看好這波PVC價格漲勢有望一路延續到明年農曆年前。

大陸五中全會本周四閉幕，根據最新的「十四五」計畫，大陸政策定調將逐步淘汰年產30萬噸以下的電石法PVC產能。石化業者表示，大陸針對小規模的電石法PVC產能進行整頓已經一段時間，但是像這次十四五，明確點出瞄準30萬噸以下年產能的PVC產線，算是頭一遭。這顯示大陸官方持續限縮低階石化產能的決心，未來動作可能加大、加速，有利整體PVC市場供需轉緊，國內台塑、華夏等PVC製造廠商可望受惠。

PVC的生產製程大致分成「電石法」和「乙烯法」兩種，其中電石法主要是通過電石裡的碳化鈣（CaC2），水解生產乙炔，再進一步與 HCl（氯化氫）氣體在含汞觸媒的條件下生成VCM（氯乙烯單體），並製成PVC。

由於電石法製程設計比較簡單，前期投資相對較低，加上大陸本身並沒有產石油，因此大陸有高達八成的PVC產能都是採取電石法。相較之下，除了大陸和印度以外，全世界超過九成的PVC生產裝置都是採取乙烯法。此次大陸出手整頓小規模的電石法PVC產能，預料將對整體PVC市場供需產生不小的影響。

華夏主管分析，電石法製程所產生的污染較大，能耗也較高，應該是大陸政府出手整頓的主因。而小規模的電石法PVC廠商，因為經濟效益偏低，競爭力更是不足，未來勢必將逐步淘汰。

先前因為高油價，相較於乙烯法採用輕油進料，電石法占有成本優勢，但現在情況反轉，今年新冠肺炎疫情把國際油價打到目前只剩每桶40美元，這使得乙烯法的成本反而占據上風，大陸電石法PVC的競爭力雪上加霜。

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